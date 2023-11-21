Брат Абдулманапа Нурмагомедова: «В молодости он иногда проигрывал, но никогда не переживал»

Брат Абдулманапа Нурмагомедова рассказал о его отношении к поражениям.

«Помню, он боролся на чемпионате Дагестана, на первенстве Кизилюртовского района, на турнире на призы Али Мусаева, – мы вместе с ним были часто.

Там он, бывало, проигрывал по молодости, по неопытности. Что я запомнил – он никогда не переживал. Как бы ни закончилось, он всегда говорил: «Надо было лучше готовиться».

Прямо помню, как он говорит: «Я был не готов, надо было еще лучше готовиться». И с учениками у него так же было – он не кричал, голос не повышал, просто говорил: «Готовься лучше».

«Если вы пропустили одну тренировку, вы этого никогда не нагоните» — тоже его слова. Есть пословица, на аварском она очень складно звучит: «Готовому коню всегда найдется свой круг». Он ее любил», – сказал брат Абдулманапа Нурмагомедова Магомед.

Абдулманап Нурмагомедов – отец и тренер экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Умер летом 2020 года от последствий коронавируса.

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