Майк Тайсон: «Я ставлю на Фьюри в поединке с Усиком, потому что он просто сильнее. Тайсон поймает его и победит»
Майк Тайсон уверен в победе Фьюри над Усиком.
«Знаете, не стоит фокусироваться на том, как Фьюри выглядел в поединке против Нганну. Вы должны понять, что он все еще чемпион. Он устроил отличное шоу, позволив Фрэнсису показать себя. У всех бывают плохие бои.
Я с нетерпением жду поединка против Усика. Это будет интересный бой. Я ставлю на Фьюри, потому что думаю, что он просто сильнее. Тайсон поймает его и победит.
Думаю, что Фьюри – лучший боец в мире, а не только в тяжелом весе», – заявил экс-абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон.
Напомним, что объединительный поединок между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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Я ставки не делаю, но вероятность победы Фьюри всё-таки выше. Хотя в супертяже один шальной удар может изменить всё в момент.
Большая разница в габаритах серьезно уравнивает шансы. Ну и отсутствие мощи в ударах Усика.
Но думаю, что Фьюри всё-таки победит.