Майк Тайсон: «Я ставлю на Фьюри в поединке с Усиком, потому что он просто сильнее. Тайсон поймает его и победит»

Теги Майк Тайсон Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Майк Тайсон уверен в победе Фьюри над Усиком.

«Знаете, не стоит фокусироваться на том, как Фьюри выглядел в поединке против Нганну. Вы должны понять, что он все еще чемпион. Он устроил отличное шоу, позволив Фрэнсису показать себя. У всех бывают плохие бои.

Я с нетерпением жду поединка против Усика. Это будет интересный бой. Я ставлю на Фьюри, потому что думаю, что он просто сильнее. Тайсон поймает его и победит.

Думаю, что Фьюри – лучший боец в мире, а не только в тяжелом весе», – заявил экс-абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон.

Напомним, что объединительный поединок между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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9 комментариев

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GaasJT
Ответ Alex1104
Или не поймает и проиграет. Я ставки не делаю, но вероятность победы Фьюри всё-таки выше. Хотя в супертяже один шальной удар может изменить всё в момент.
У Усика нет тяжелого удара, который бы вырубил Фьюри. Усик в принципе не нокаутер. Тот же Фьюри встал после бомбардировок Уайлдера.
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Сергей Орлов
Если Фьюри подготовится как следует, у Усика шансов очень мало, тут Тайсон, конечно, прав.
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Rus83
Ответ Nerus v Rossii
Если бы этот шоколадный заяц,хоть маленько разбирался в боксе ,то ставил на Усика. Его однофамилец просто огромный мешок с жиром с тупой мордой лица.
Майк Тайсон не разбирается в боксе???
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Alex1104
Или не поймает и проиграет.
Я ставки не делаю, но вероятность победы Фьюри всё-таки выше. Хотя в супертяже один шальной удар может изменить всё в момент.
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Proper Chels
Усик лучше, как боец, это же очевидно. Будь они примерно одного размера, тут и выбирать было бы нечего.

Большая разница в габаритах серьезно уравнивает шансы. Ну и отсутствие мощи в ударах Усика.
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Alex1104
Ответ GaasJT
У Усика нет тяжелого удара, который бы вырубил Фьюри. Усик в принципе не нокаутер. Тот же Фьюри встал после бомбардировок Уайлдера.
В супертяжелом весе может прилететь и не от нокаутера. Бывает. Поймал на встречном движении, попал, как раз в 100 лет - и нокаут.
Но думаю, что Фьюри всё-таки победит.
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