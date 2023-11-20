Майк Тайсон: «Я ставлю на Фьюри в поединке с Усиком, потому что он просто сильнее. Тайсон поймает его и победит»

Майк Тайсон уверен в победе Фьюри над Усиком.

«Знаете, не стоит фокусироваться на том, как Фьюри выглядел в поединке против Нганну. Вы должны понять, что он все еще чемпион. Он устроил отличное шоу, позволив Фрэнсису показать себя. У всех бывают плохие бои.

Я с нетерпением жду поединка против Усика. Это будет интересный бой. Я ставлю на Фьюри, потому что думаю, что он просто сильнее. Тайсон поймает его и победит.

Думаю, что Фьюри – лучший боец в мире, а не только в тяжелом весе», – заявил экс-абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон.

Напомним, что объединительный поединок между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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