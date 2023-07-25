Тренер Исмаилова: «Вудли хотел миллион долларов за бой с Магомедом, Ромеро – 800 тысяч»
Тренер Магомеда Исмаилова рассказал о планах бойца на будущее.
«Хотели организовать бой с Тайроном Вудли и Йоэлем Ромеро – у них большие запросы. Их условия наши организации не вытягивают. Вудли хотел миллион долларов, Ромеро – 800 тысяч.
Еще предлагали бой с Оли Томпсоном. Не сошлись по финансам. Из всего сказанного в медиа-пространстве, как я понял, согласован бой с Владимиром Минеевым. Но ему хотят сделать промежуточный бой с Иваном Штырковым.
Нам тоже нужен промежуточный бой. Пока где-то финансы не устраивают нас, а где-то у соперников слишком большие запросы», – сказал брат и тренер Магомеда Исмаилова Рамазан.
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