Тренер Исмаилова: «Вудли хотел миллион долларов за бой с Магомедом, Ромеро – 800 тысяч»

Тренер Магомеда Исмаилова рассказал о планах бойца на будущее.

«Хотели организовать бой с и – у них большие запросы. Их условия наши организации не вытягивают. Вудли хотел миллион долларов, Ромеро – 800 тысяч.

Еще предлагали бой с Оли Томпсоном. Не сошлись по финансам. Из всего сказанного в медиа-пространстве, как я понял, согласован бой с . Но ему хотят сделать промежуточный бой с .

Нам тоже нужен промежуточный бой. Пока где-то финансы не устраивают нас, а где-то у соперников слишком большие запросы», – сказал брат и тренер Магомеда Исмаилова Рамазан.

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