Брендан Аллен – о позиции Чимаева в среднем весе: «Дерьмо собачье. Он не бил средневесов»

Брендан Аллен раскритиковал UFC за включение Чимаева в топ-10 среднего веса.

«Дерьмо собачье. Он не бил средневесов, особенно рейтинговых средневесов», – сказал 10-й номер среднего веса Брендан Аллен.

– 8-й номер среднего веса, занявший позицию в дивизионе после победы над .

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