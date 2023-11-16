Брендан Аллен – о позиции Чимаева в среднем весе: «Дерьмо собачье. Он не бил средневесов»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Камару Усман Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Брендан Аллен раскритиковал UFC за включение Чимаева в топ-10 среднего веса.

«Дерьмо собачье. Он не бил средневесов, особенно рейтинговых средневесов», – сказал 10-й номер среднего веса Брендан Аллен.

Хамзат Чимаев – 8-й номер среднего веса, занявший позицию в дивизионе после победы над Камару Усманом.

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1 комментарий

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Максим Дружинин
ну почему не бил, бил ещё как! Правда никто имён этих парней сейчас и не вспомнит))))Там Дана говорит что он воду пить перестал) и не таких рейтинков сейчас тут накрутит)))
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