Брендан Аллен – о позиции Чимаева в среднем весе: «Дерьмо собачье. Он не бил средневесов»
Брендан Аллен раскритиковал UFC за включение Чимаева в топ-10 среднего веса.
«Дерьмо собачье. Он не бил средневесов, особенно рейтинговых средневесов», – сказал 10-й номер среднего веса Брендан Аллен.
Хамзат Чимаев – 8-й номер среднего веса, занявший позицию в дивизионе после победы над Камару Усманом.
Чимаев планирует вернуться в Россию: «Родина значит для меня все»
Чимаев отказался от титульного боя на UFC 297: «У меня маленькие травмы. С ними не получится подготовиться»
1 комментарий