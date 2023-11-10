Чимаев – о тренировках в Чечне: «В гостях хорошо, а дома лучше»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Камару Усман Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев выложил фото тренировки в Чечне.

«В гостях хорошо, а дома лучше», – написал в соцсетях средневес UFC Хамзат Чимаев, отметив аккаунт бойцовского клуба «Ахмат».

Напомним, Чимаев дрался на UFC 294 в октябре-2023, победив Камару Усмана решением большинства судей.

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5 комментариев

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Sergey Pavlov
ну да да в Чечне, а представляет ОАЭ
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mario-romario
А где у этого шведо-араба дом?
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Мага осторожный
Ну теперь у академика и его родственников пятая точка будет отполирована до блеска
+2
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Fizkultprivet
Ответ Sergey Pavlov
ну да да в Чечне, а представляет ОАЭ
Махачев когда-то Украину представлял.
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Ноябрьский Набат
Ответ mario-romario
А где у этого шведо-араба дом?
Где хрустящие бумажки и дарят Мерседесы...
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