Чимаев – о тренировках в Чечне: «В гостях хорошо, а дома лучше»

Хамзат Чимаев выложил фото тренировки в Чечне.

«В гостях хорошо, а дома лучше», – написал в соцсетях средневес UFC Хамзат Чимаев, отметив аккаунт бойцовского клуба «Ахмат».

Напомним, Чимаев дрался на UFC 294 в октябре-2023, победив решением большинства судей.

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