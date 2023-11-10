Чимаев – о тренировках в Чечне: «В гостях хорошо, а дома лучше»
Хамзат Чимаев выложил фото тренировки в Чечне.
«В гостях хорошо, а дома лучше», – написал в соцсетях средневес UFC Хамзат Чимаев, отметив аккаунт бойцовского клуба «Ахмат».
Напомним, Чимаев дрался на UFC 294 в октябре-2023, победив Камару Усмана решением большинства судей.
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