Хилл обратился к Аспиналлу: «Готовься к встрече, детка!»
Джамал Хилл хочет провести поединок против Тома Аспиналла.
«Том – настоящий жеребец, представитель нового поколения тяжеловесов. Хочу сначала сделать свои дела в полутяжелом весе, а потом провести бой с ним. Так что готовься к встрече, детка! Однажды мы подеремся.
Он отлично двигается. Его тренеры сфокусированы на правильных вещах, благодаря чему он превосходит своих соперников. Моя команда придерживается той же философии. Это интересно. Я в деле», – сказал бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл.
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