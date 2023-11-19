Даниэль Кормье: «Никто не хотел связываться с Веласкесом. Если бы этот чувак был здоров и хотел работать, то стал бы лучшим бойцом в истории»

Даниэль Кормье считает Кейна Веласкеса лучшим бойцом в мире.

«Говорю вам, никто не хотел связываться с Кейном Веласкесом. Если бы этот чувак был здоров и хотел работать, то стал бы лучшим бойцом в истории. Спросите меня, спросите Хабиба Нурмагомедова, спросите парней, которые видели его в спортзале. Никто не был похож на Кейна.

Вспомните о его титулах. И это он еще пропустил пять-шесть лет из-за травм. Сумасшедствие. Он был лучшим. Я говорю вам прямо сейчас: Это один из тех парней, которых все называют лучшими. Конечно, он был сильнее меня.

Бой против Джонса? Это то, что мы пропустили. Было бы круто», – заявил экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Напомним, что Веласкес – двукратный экс-чемпион UFC в тяжелой весовой категории.

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