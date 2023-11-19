Даниэль Кормье: «Никто не хотел связываться с Веласкесом. Если бы этот чувак был здоров и хотел работать, то стал бы лучшим бойцом в истории»

Теги UFC MMA Кейн Веласкес Даниэль Кормье Бокс/MMA/UFC

Даниэль Кормье считает Кейна Веласкеса лучшим бойцом в мире.

«Говорю вам, никто не хотел связываться с Кейном Веласкесом. Если бы этот чувак был здоров и хотел работать, то стал бы лучшим бойцом в истории. Спросите меня, спросите Хабиба Нурмагомедова, спросите парней, которые видели его в спортзале. Никто не был похож на Кейна.

Вспомните о его титулах. И это он еще пропустил пять-шесть лет из-за травм. Сумасшедствие. Он был лучшим. Я говорю вам прямо сейчас: Это один из тех парней, которых все называют лучшими. Конечно, он был сильнее меня. 

Бой против Джонса? Это то, что мы пропустили. Было бы круто», – заявил экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Напомним, что Веласкес – двукратный экс-чемпион UFC в тяжелой весовой категории.

Павлович выложил фото с Кормье: «Приятно встретить Даниэля»

Кормье считает, что Махачев должен драться с Макгрегором: «Конор поднимет Ислама на уровень суперзвезды»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
D
да , он был машиной
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aibek Mak
Трилогия с Цыганом было эпичным. Именно начиная с этих боев я полюбил этот вид спорта
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий