Кормье считает, что Махачев должен драться с Макгрегором: «Конор поднимет Ислама на уровень суперзвезды»
Даниэль Кормье объяснил, почему Ислам Махачев должен драться с Конором Макгрегором.
«Думаю, что Ислам должен драться с Конором. Потому что… Послушайте. Это самый большой денежный бой, который может сделать UFC. Так почему бы и нет?
Есть Ислам Махачев, который может быть доминирующим чемпионом. Но для выхода на уровень суперзвезды ему нужен парень, который сможет его поднять. И Конор Макгрегор – этот парень», – сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.
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Может выйдет на фарме с Чендлером. Диаз. Но зачем ему получать люлей от реального чемпиона борца без суперпрайса - непонятно .
А так вот конкретно сейчас - вопрос желания.
Сейчас на уколах правда может что-то затащить . USADA то ушла.