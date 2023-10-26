Кормье считает, что Махачев должен драться с Макгрегором: «Конор поднимет Ислама на уровень суперзвезды»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Даниэль Кормье Конор Макгрегор Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Даниэль Кормье объяснил, почему Ислам Махачев должен драться с Конором Макгрегором.

«Думаю, что Ислам должен драться с Конором. Потому что… Послушайте. Это самый большой денежный бой, который может сделать UFC. Так почему бы и нет?

Есть Ислам Махачев, который может быть доминирующим чемпионом. Но для выхода на уровень суперзвезды ему нужен парень, который сможет его поднять. И Конор Макгрегор – этот парень», – сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

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35 комментариев

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Илья Игнатьев
Деньги бой принесёт, конечно, но вряд ли прям суперзвездой станет, Конор уже не так ярко сияет
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mootoo
да, в лагере Хабиба тоже понимают, кто сделал их популярными и известными
+22
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Олег Ринкевич
это бесполезно. бой соберёт кучу денег, и люди которые заплатили, захотят увидеть шоу. а здесь шоу не будет! ислам размажет его в 1 раунде
+12
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+9
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Abu Ibrahim
Этот бой был бы актуален , рамках противостояния Хабиба и Конора , мол Хабиб завершил карьеру , и Конор хочет побить его друга. Но Конор сейчас не конкурентен поэтому смысла в этом бою мало .
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Нуреке Сапарбеков
Ответ Bavarec-Art
А макгрегору это зачем? Получить поражение и среднее кол-во денег за бой по меркам ирландца
Пояс,разгаворы и ажиотаж вокруг чемпионского уревня поднимит его акцию еще на несколько боев. Это уже для Макгрегора добавит большой вес дальнейшим его твит войнам и быт на слуху.Он свои денги делает с этого.Без серезных боев он как сейчас будут оставаться просто балоболом,экс чемпом,когдато крутым бойцом.А бой за пояс, не важно скем понимет его акци вовсех смыслах. И еще он минимум заработает на этом бое 15 лям.
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"Iron"
Конор неконкурентоспособен будет. Если Тони выиграет Пэдди и следующий бой с Коннором был бы идеальный вариант.
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Александр Виноградов
Конор как старая проститутка,которая поможет мальчику лишится невинности))
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Дмитрий Кичигин
Да и не станет Мак с ним драться, лёгкая весовая не для него
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ebana
этот бой не даст Махачеву ничего. конор уже давно не боец. это может быть выгодно только дане
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Bavarec-Art
А макгрегору это зачем? Получить поражение и среднее кол-во денег за бой по меркам ирландца
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Просто Космос
Ответ Олег Ринкевич
это бесполезно. бой соберёт кучу денег, и люди которые заплатили, захотят увидеть шоу. а здесь шоу не будет! ислам размажет его в 1 раунде
Погодите. Напомню , что USADA ушла из UFC. Вот и поглядим , чья фарма сильнее :)
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Просто Космос
Ответ Всеволод Бобров
с чего это в 1 раунде бой кончится?
С того, что Конор не спортсмен уже года три. А махаяна действующий чемпион
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Ascar Shatmanov
Ответ Abu Ibrahim
Этот бой был бы актуален , рамках противостояния Хабиба и Конора , мол Хабиб завершил карьеру , и Конор хочет побить его друга. Но Конор сейчас не конкурентен поэтому смысла в этом бою мало .
Раньше так весело было наблюдать за ЮФС. Конор хулиган, Хабиб тоже не лыком шитый и вокруг Диазы, Эль Кукуи, ДС, бразильцы😭😔
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Просто Космос
Ответ ebana
этот бой не даст Махачеву ничего. конор уже давно не боец. это может быть выгодно только дане
Даст. Денег.
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Олег Ринкевич
Ответ Bavarec-Art
Ага. Кроме тебя ж никто не понимает, что бой неконкурентный, и все будут шоу ждать. Норм, что просветил)
ну Кормье видимо об этом не догадывается)
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Bavarec-Art
Ответ Олег Ринкевич
это бесполезно. бой соберёт кучу денег, и люди которые заплатили, захотят увидеть шоу. а здесь шоу не будет! ислам размажет его в 1 раунде
Ага. Кроме тебя ж никто не понимает, что бой неконкурентный, и все будут шоу ждать. Норм, что просветил)
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Просто Космос
Ответ Нуреке Сапарбеков
Пояс,разгаворы и ажиотаж вокруг чемпионского уревня поднимит его акцию еще на несколько боев. Это уже для Макгрегора добавит большой вес дальнейшим его твит войнам и быт на слуху.Он свои денги делает с этого.Без серезных боев он как сейчас будут оставаться просто балоболом,экс чемпом,когдато крутым бойцом.А бой за пояс, не важно скем понимет его акци вовсех смыслах. И еще он минимум заработает на этом бое 15 лям.
Да ему уже плевать давно на это. Если б это имело хоть какое -то значение . Он бы 2 года уже был на мешковой диете. В хорошей форме избивая всяких старперов. И поддерживая хайп . А он уже давно болт забил. И если че пишет , то по синеве и потом стирает. У него бабок нормально. Он давно сыт и не болеет боями как тот же волк.
Может выйдет на фарме с Чендлером. Диаз. Но зачем ему получать люлей от реального чемпиона борца без суперпрайса - непонятно .
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Просто Космос
Ответ Рафаэль Бакиров
Конор все еще сияет, если Ислам его в стойке вырубит ( а ему это вполне по силам) то это будет огненно для карьеры Махачева.
А конору это зачем? Лол
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Просто Космос
Ответ Илья Игнатьев
Деньги бой принесёт, конечно, но вряд ли прям суперзвездой станет, Конор уже не так ярко сияет
Сам виноват. Посидел бы на мешковой диете пару лет. Сияния бы только прибавилось. Но он уже даже такое не тянет. Неинтересно ему. Это видно.
А так вот конкретно сейчас - вопрос желания.
Сейчас на уколах правда может что-то затащить . USADA то ушла.
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СвинопаС
Если речь идет о большом бое с финансовой точки зрения, то ДК прав. Этот бой соберет хорошую кассу и количество платных трансляций. Особенно если Конор загодя расчехлит свой гов..мет. А вот с точки зрения спортивной составляющей и наследия, то бой не интересный - Махачев переедет ирландца.
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mario-romario
Может быть потому что чикен идет на серии поражений?? Почему сбитый лётчик должен драться за титул?
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Timurbai
Если Конор действительно хочет еще драться не один бой, то я бы точно на его месте избегал бы Ислама ))
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Рафаэль Бакиров
Конор все еще сияет, если Ислам его в стойке вырубит ( а ему это вполне по силам) то это будет огненно для карьеры Махачева.
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Просто Космос
Ну если Конор напьется - то может и согласится . Но на утро сотрет сообщение😹
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Левая михалыча
Тем временем лицо макгрегора 🗿
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