Даниэль Кормье объяснил, почему Ислам Махачев должен драться с Конором Макгрегором.

«Думаю, что Ислам должен драться с Конором. Потому что… Послушайте. Это самый большой денежный бой, который может сделать UFC. Так почему бы и нет?

Есть Ислам Махачев, который может быть доминирующим чемпионом. Но для выхода на уровень суперзвезды ему нужен парень, который сможет его поднять. И Конор – этот парень», – сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

Менеджер Махачева: «Хабиб против Конора – это противостояние добра и зла. У Ислама и Ковингтона такого нет»

Чарльз Оливейра: «Есть лишь один бой, ради которого я готов отказаться от титульника. Это бой с Конором»