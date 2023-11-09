Павлович выложил фото с Кормье: «Приятно встретить Даниэля»
Сергей Павлович опубликовал фото с Даниэлем Кормье.
«Приятно встретить Даниэля Кормье», – подписал фото второй номер тяжелого веса UFC Сергей Павлович.
В ночь на 12 ноября Павлович подерется с Томом Аспиналлом за временный пояс в тяжелом весе.
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