Павлович выложил фото с Кормье: «Приятно встретить Даниэля»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Даниэль Кормье Сергей Павлович Том Аспиналл UFC 295 Павлович - Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович опубликовал фото с Даниэлем Кормье.

«Приятно встретить Даниэля Кормье», – подписал фото второй номер тяжелого веса UFC Сергей Павлович.

В ночь на 12 ноября Павлович подерется с Томом Аспиналлом за временный пояс в тяжелом весе.

Павлович – о статусе поединка с Аспиналлом: «Для меня это бой за самый настоящий пояс. Полноценный»

Павлович – о Махачеве и Нурмагомедове: «Я с ребятами на хорошей ноте. Хабиб поздравлял с крайней победой»

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Сергей Павлович станет временным чемпионом UFC?
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18%
Том Аспиналл

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