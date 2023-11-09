Павлович выложил фото с Кормье: «Приятно встретить Даниэля»

Сергей Павлович опубликовал фото с Даниэлем Кормье.

«Приятно встретить », – подписал фото второй номер тяжелого веса UFC Сергей Павлович.

В ночь на 12 ноября Павлович подерется с за временный пояс в тяжелом весе.

Павлович – о статусе поединка с Аспиналлом: «Для меня это бой за самый настоящий пояс. Полноценный»

Павлович – о Махачеве и Нурмагомедове: «Я с ребятами на хорошей ноте. Хабиб поздравлял с крайней победой»