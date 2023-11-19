Александр Усик: «Я не думаю о Фьюри. Сосредоточен на тяжелой подготовке»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Усик признался, что не думает о поединке с Тайсоном Фьюри.

«Уважаю Тайсона Фьюри как боксера и человека, но не более того. Не имеет значения, насколько это взаимно.

Я не думаю о Фьюри. У меня впереди чрезвычайно сложный лагерь. Не думаю о поединке, а сосредоточен на подготовке, через которую нужно пройти. Плавание, бег и все остальное, что мне нужно преодолеть в тренировочном лагере.

Я уже в его голове. Вероятно, что пою там и танцую», – заявил чемпион мира по боксу Александр Усик.

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1 комментарий

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pups1
Плавание бег…. Отбегать собираешься Саня?) с Тайсоном Фьюри это не проканает
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