Усик и Фьюри подерутся за титул абсолютного чемпиона мира 17 февраля (ESPN)

Александр Усик и Тайсон Фьюри определились с новой датой боя за пояса в тяжелом весе.

Как сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер, поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 17 февраля 2024 года.

Изначально бой должен был состояться 23 декабря, но дату перенесли по просьбе , упавшего в нокдаун в бою с Фрэнсисом Нганну 28 октября.

Усик – чемпион по версиям IBF, WBA и WBO. Последнюю защиту титула он провел в августе-2023, нокаутировав .

Фьюри принадлежит пояс WBC. Последний раз он защищал его в декабре-2022, когда нокаутировал .

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Так бой Усика и Фьюри состоится?