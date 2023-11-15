Усик и Фьюри подерутся за титул абсолютного чемпиона мира 17 февраля (ESPN)

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри Дерек Чисора бокс Даниэль Дюбуа Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Александр Усик и Тайсон Фьюри определились с новой датой боя за пояса в тяжелом весе.

Как сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер, поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 17 февраля 2024 года.

Изначально бой должен был состояться 23 декабря, но дату перенесли по просьбе Тайсона Фьюри, упавшего в нокдаун в бою с Фрэнсисом Нганну 28 октября.

Усик – чемпион по версиям IBF, WBA и WBO. Последнюю защиту титула он провел в августе-2023, нокаутировав Даниэля Дюбуа.

Фьюри принадлежит пояс WBC. Последний раз он защищал его в декабре-2022, когда нокаутировал Дерека Чисору.

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Так бой Усика и Фьюри состоится?

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3 комментария

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Andrew Chepaylo
Ответ bel01
До предыдущего боя Фьюри, я бы прогнозировал избиение Усика. Но этот бой был просто позорище какое-то. Не уверен, что Фьюри вообще в состоянии вернуть свою былую форму.
Мне во интересно. Вот какие до этого были предпосылки для избиения Усика?
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totocash
чето я уже не знаю кто выиграет. фьюри сам об0срался, теперь непонятно.
0
0
0
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bel01
До предыдущего боя Фьюри, я бы прогнозировал избиение Усика.
Но этот бой был просто позорище какое-то.
Не уверен, что Фьюри вообще в состоянии вернуть свою былую форму.
0
0
0
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