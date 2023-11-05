Усик – о переговорах с Фьюри: «Чем меньше людей участвует в этом процессе, тем лучше»

Александр Усик рассказал, как шли переговоры о поединке с Тайсоном Фьюри.

«Мы общались с Фьюри около двух часов. Он пригласил мою семье в гости, а потом позвонил своему менеджеру.

Я понял, что чем меньше людей участвует в переговорах, тем лучше. Лишние элементы, которые были удалены из этого дела, привели к тому, что мы подписали контракт.

Мы пообщались с Красюком (менеджер Усика – примечание Sports.ru) и поняли, что встретившись лицом к лицу и обсудив поединок, мы можем быстрее подписать контракт, чем наши промоутеры», – заявил чемпион мира по боксу Александр Усик.

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