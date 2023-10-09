Дэвин Хейни: «Есть много больших боев как в легком, так и в первом полусреднем весе. Посмотрим, где лучше продолжать»

Дэвин Хейни оценил возможность возвращения в легкий дивизион.

«Вернусь ли я в легкий вес? Посмотрим. Есть много больших боев как в легком, так и в первом полусреднем весе. Мы подумает, что имеет больший смысл.

Впереди бой с Прогрейсом. Не секрет, что он будет делать, но никто не знает, как буду действовать я», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Дэвин Хейни.

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Дэвин Хейни: «Я не дерусь в проходных боях. Ломаченко и Прогрейс за один год – другие парни так не делают»