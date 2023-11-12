Усман Нурмагомедов может провести повторный бой с Примусом
Усман Нурмагомедов может снова подраться с Брентом Примусом.
«Возможен повторный бой против Примуса. Сейчас рассматриваются варианты», – заявил представитель команды бойца.
Ранее Нурмагомедов был дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил. Результат победного боя против Примуса аннулирован. При этом Нурмагомедов сохранил чемпионский пояс Bellator в легком весе.
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