Усман Нурмагомедов может провести повторный бой с Примусом

Усман Нурмагомедов может снова подраться с Брентом Примусом.

«Возможен повторный бой против Примуса. Сейчас рассматриваются варианты», – заявил представитель команды бойца.

Ранее Нурмагомедов был дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил. Результат победного боя против Примуса аннулирован. При этом Нурмагомедов сохранил чемпионский пояс Bellator в легком весе.

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