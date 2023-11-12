Усман Нурмагомедов может провести повторный бой с Примусом

Теги MMA Bellator Брент Примус Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Усман Нурмагомедов может снова подраться с Брентом Примусом.

«Возможен повторный бой против Примуса. Сейчас рассматриваются варианты», – заявил представитель команды бойца.

Ранее Нурмагомедов был дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил. Результат победного боя против Примуса аннулирован. При этом Нурмагомедов сохранил чемпионский пояс Bellator в легком весе. 

Брат Хабиба отстранен на полгода за допинг. Что об этом известно?

Нурмагомедов – о дисквалификации: «Я проводил курс лечения, но не уведомил атлетическую комиссию заблаговременно»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
bellator в тяжёлой ситуации. Выступят против Усмана и команда Хабиба будет форсировать его переход в UFC
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий