Фрейре призвал Bellator лишить Нурмагомедова пояса: «Он не сдал допинг-тест, Усман должен отказаться от титула»

Патрики Фрейре призвал Bellator лишить Усмана Нурмагомедова пояса.

«Я считаю, что Усман – не чемпион. Правила есть правила. Если у него был положительный допинг-тест, он должен отказаться от титула и вылететь из Гран-при.

Для меня, организации и всех бойцов плохо, что Усман все еще находится в турнире. Есть положительный тест, бой с Примусом признан несостоявшимся.

Если реванш с Брентом состоится, то все это не имело никакого смысла. Как будто он и не сдавал никакого теста. Но бой аннулировали не из-за травмы, а из-за допинга», – сказал бывший чемпион Bellator Патрики Фрейре, который в ночь на 18 ноября подерется с Анатолием Шаблием в полуфинале Гран-при в легком весе.

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