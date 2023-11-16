Фрейре призвал Bellator лишить Нурмагомедова пояса: «Он не сдал допинг-тест, Усман должен отказаться от титула»

Теги допинг MMA легкий вес (MMA) Bellator Патрики Фрейре Брент Примус Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Патрики Фрейре призвал Bellator лишить Усмана Нурмагомедова пояса.

«Я считаю, что Усман – не чемпион. Правила есть правила. Если у него был положительный допинг-тест, он должен отказаться от титула и вылететь из Гран-при.

Для меня, организации и всех бойцов плохо, что Усман все еще находится в турнире. Есть положительный тест, бой с Примусом признан несостоявшимся.

Если реванш с Брентом состоится, то все это не имело никакого смысла. Как будто он и не сдавал никакого теста. Но бой аннулировали не из-за травмы, а из-за допинга», – сказал бывший чемпион Bellator Патрики Фрейре, который в ночь на 18 ноября подерется с Анатолием Шаблием в полуфинале Гран-при в легком весе.

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3 комментария

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Всем мир
Это все ладно, но кто такой Анатолий Шаблий?))
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Кидар
Так и неясно до конца, что там на самом деле происходит.
Вроде писали, что отстранили из-за нарушения правил тестирования, а не из-за наличия допинга.
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