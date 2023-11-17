«Пояс должен остаться в Гран-при». Шаблий призвал Bellator отобрать у Нурмагомедова титул чемпиона

Теги Bellator Усман Нурмагомедов Александр Шаблий Бокс/MMA/UFC

Александр Шаблий призвал Bellator лишить Усмана Нурмагомедова чемпионского пояса.

«Пока чемпион отстранен, пояс должен быть разыгран в нашем бою [с Патрики Фрейре] – поединок запланирован на пять раундов, мы делаем чемпионский вес. На данный момент чемпиона нет, идет расследование. Пояс должен остаться в Гран-при», – сказал легковес Bellator Александр Шаблий.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов получил шестимесячную дисквалификацию и штраф в $50 тысяч из-за положительного допинг-теста после боя с Брентом Примусом.

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3 комментария

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jwbmwbqvih
Там же сказали,что после вскрытия пробы B будут решать с поясом. Если положительная будет,заберут конечно. Сейчас то что разговаривать об этом?
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Адам Нинуху
вот и вся поддержка от спортсмена из одной страны надеюсь его накаутируют
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0
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dedpihto59
Если проба подтвердится, конечно надо разыгрывать пояс!
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