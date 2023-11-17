«Пояс должен остаться в Гран-при». Шаблий призвал Bellator отобрать у Нурмагомедова титул чемпиона

Александр Шаблий призвал Bellator лишить Усмана Нурмагомедова чемпионского пояса.

«Пока чемпион отстранен, пояс должен быть разыгран в нашем бою [с ] – поединок запланирован на пять раундов, мы делаем чемпионский вес. На данный момент чемпиона нет, идет расследование. Пояс должен остаться в Гран-при», – сказал легковес Bellator Александр Шаблий.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов получил шестимесячную дисквалификацию и штраф в $50 тысяч из-за положительного допинг-теста после боя с .

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