«Пояс должен остаться в Гран-при». Шаблий призвал Bellator отобрать у Нурмагомедова титул чемпиона
Александр Шаблий призвал Bellator лишить Усмана Нурмагомедова чемпионского пояса.
«Пока чемпион отстранен, пояс должен быть разыгран в нашем бою [с Патрики Фрейре] – поединок запланирован на пять раундов, мы делаем чемпионский вес. На данный момент чемпиона нет, идет расследование. Пояс должен остаться в Гран-при», – сказал легковес Bellator Александр Шаблий.
Ранее стало известно, что Нурмагомедов получил шестимесячную дисквалификацию и штраф в $50 тысяч из-за положительного допинг-теста после боя с Брентом Примусом.
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