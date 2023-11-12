Макгрегор – о положительном допинг-тесте Усмана Нурмагомедова: «Лицемеры высшей пробы»

Конор Макгрегор прокомментировал ситуацию с положительным допинг-тестом у Усмана Нурмагомедова.

«Нисколько не удивился, когда узнал, что у члена команды [Хабиба] Нурмагомедова оказался положительный тест на стероиды. Лицемеры высшего разряда», – написал в соцсетях.

Ранее чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов сдал положительный допинг-тест на запрещенные вещества. Он получил шестимесячную дисквалификацию, но пока не потерял титул.

Брат Хабиба отстранен на полгода за допинг. Что об этом известно?