Макгрегор – о положительном допинг-тесте Усмана Нурмагомедова: «Лицемеры высшей пробы»

Теги MMA Bellator Конор Макгрегор Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор прокомментировал ситуацию с положительным допинг-тестом у Усмана Нурмагомедова.

«Нисколько не удивился, когда узнал, что у члена команды [Хабиба] Нурмагомедова оказался положительный тест на стероиды. Лицемеры высшего разряда», – написал Конор Макгрегор в соцсетях.

Ранее чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов сдал положительный допинг-тест на запрещенные вещества. Он получил шестимесячную дисквалификацию, но пока не потерял титул.

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9 комментариев

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RAMIK
Ответ Александр Никитин
да кто там не хавает фарму ты что ли конор?
И это на фоне скандала UFC и Usada.
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RAMIK
Кто бы говорил, кто бы говорил...
+8
-7
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Александр Никитин
да кто там не хавает фарму ты что ли конор?
+6
-5
+1
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Игорь Долматов
Правду рубит...
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Крыс Пол
Махачев попадался в свое время на допинге, теперь Усман. Не всё чисто у Хабиб тим.
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Пол Ганарара:
Тоже не удивился. И даже позлорадствовал. Не мои герои, мягко говоря
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Пол Ганарара:
Ответ Крыс Пол
Махачев попадался в свое время на допинге, теперь Усман. Не всё чисто у Хабиб тим.
как-то иначе начинаешь смотреть на победную серию папахи после такого
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