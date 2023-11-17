Гаджиев – о бое Царукяна и Дариуша: «Шансы 50 на 50. Арман силен в том, в чем силен Бенеил»
Камил Гаджиев поделился ожиданиями от боя Армана Царукяна и Бенеила Дариуша.
«Шансы 50 на 50. Царукян силен в том, в чем силен Дариуш. Оба отличные бойцы и грэпллеры. Да, Дариуша легко разделал Чарльз Оливейра. Даже удивительно легко, но это не значит, что Бенеил андердог в бою с Арманом.
Поздравляю Царукяна с этим поединком. Пусть он показывает, что является топом UFC. Победа над Дариушом не гарантирует Арману встречу с Махачевым, но вероятность этого есть. У них есть история с Исламом. Он проиграл, но неплохо смотрелся. В UFC однозначно раскачают эту историю в случае победы Армана.
Многие скажут о необходимости реванша в случае победы над Дариушом. В предстоящем поединке Царукяну не нужно упражняться с соперником в знании джиу-джитсу. Нужно выиграть чем-то другим», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.
Поединок между Царукяном и Дариушем пройдет в ночь на 3 декабря и возглавит UFC Fight Night 233.
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