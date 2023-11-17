Гаджиев – о бое Царукяна и Дариуша: «Шансы 50 на 50. Арман силен в том, в чем силен Бенеил»

Теги UFC MMA Камил Гаджиев Арман Царукян Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев поделился ожиданиями от боя Армана Царукяна и Бенеила Дариуша.

«Шансы 50 на 50. Царукян силен в том, в чем силен Дариуш. Оба отличные бойцы и грэпллеры. Да, Дариуша легко разделал Чарльз Оливейра. Даже удивительно легко, но это не значит, что Бенеил андердог в бою с Арманом.

Поздравляю Царукяна с этим поединком. Пусть он показывает, что является топом UFC. Победа над Дариушом не гарантирует Арману встречу с Махачевым, но вероятность этого есть. У них есть история с Исламом. Он проиграл, но неплохо смотрелся. В UFC однозначно раскачают эту историю в случае победы Армана.

Многие скажут о необходимости реванша в случае победы над Дариушом. В предстоящем поединке Царукяну не нужно упражняться с соперником в знании джиу-джитсу. Нужно выиграть чем-то другим», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Поединок между Царукяном и Дариушем пройдет в ночь на 3 декабря и возглавит UFC Fight Night 233.

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