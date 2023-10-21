Дариуш: «Начал готовиться к бою с Царукяном, тренируюсь с Веретенниковым»
Ирано-американский боец UFC Бенеил Дариуш начал готовиться к поединку против россиянина Армана Царукяна.
«У меня все хорошо. Начал готовиться к бою с Арманом Царукяном. Тренируемся вместе с Николаем Веретенниковым», — сообщил Дариуш.
Поединок Дариуш — Царукян пройдет 2 декабря на турнире UFC Fight Night 233 в Остине, штат Техас, США.
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