Дариуш: «Начал готовиться к бою с Царукяном, тренируюсь с Веретенниковым»

Ирано-американский боец UFC Бенеил Дариуш начал готовиться к поединку против россиянина Армана Царукяна.

«У меня все хорошо. Начал готовиться к бою с Арманом Царукяном. Тренируемся вместе с Николаем Веретенниковым», — сообщил Дариуш.

Поединок Дариуш — Царукян пройдет 2 декабря на турнире UFC Fight Night 233 в Остине, штат Техас, США.

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