Генри Сехудо: «Павлович и Аспиналл не заслуживают права драться за пояс временного чемпиона»

Теги UFC MMA Генри Сехудо Сергей Павлович Том Аспиналл Павлович - Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Сехудо считает, что Павлович и Аспиналл не должны драться за временный титул UFC.

«Эти парни – молодые звезды, находящиеся в расцвете сил. Уже очень скоро они могут встретиться с победителем боя Джон ДжонсСтипе Миочич. Все это очень увлекательно, но заслуживают ли они права драться за пояс временного чемпиона? Я думаю, что нет.

Мне кажется, что понятие «чемпион UFC» немного размылось. Это ведь бой за звание главного претендента. Если уж UFC хочет выдать кому-нибудь из них пояс, то стоит создать новый. Или хотя бы изменить дизайн существующего – сделать его серебряным, например», – сказал бывший двойной чемпион промоушена Генри Сехудо.

Поединок между Павловичем и Аспиналлом состоится в соглавном событии UFC 295. Турнир пройдет 12 ноября в Нью-Йорке.

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3 комментария

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San9
Заслуживают только Джонс с Миочичем, которые ни с кем, кроме друг друга драться не хотят 😄
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Антон Суровый
Что он несёт??
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