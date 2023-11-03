Генри Сехудо: «Павлович и Аспиналл не заслуживают права драться за пояс временного чемпиона»

Сехудо считает, что Павлович и Аспиналл не должны драться за временный титул UFC.

«Эти парни – молодые звезды, находящиеся в расцвете сил. Уже очень скоро они могут встретиться с победителем боя – . Все это очень увлекательно, но заслуживают ли они права драться за пояс временного чемпиона? Я думаю, что нет.

Мне кажется, что понятие «чемпион UFC» немного размылось. Это ведь бой за звание главного претендента. Если уж UFC хочет выдать кому-нибудь из них пояс, то стоит создать новый. Или хотя бы изменить дизайн существующего – сделать его серебряным, например», – сказал бывший двойной чемпион промоушена .

Поединок между и состоится в соглавном событии UFC 295. Турнир пройдет 12 ноября в Нью-Йорке.

Новый соперник Павловича – один из самых техничных тяжеловесов в истории. Побеждает быстрее всех!

Павлович vs Аспиналл – восторг. Вместо титульника пенсионеров бой лучших тяжей