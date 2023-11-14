Аспиналл принял бой с Павловичем, не имея американской визы: «Было дико. Пришлось звонить по миллиону номеров и ездить на другой конец Англии»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Том Аспиналл рассказал о проблемах с визой перед боем с Павловичем.

«Это было дико, абсолютное безумие. У меня не было визы. Пришлось звонить по миллиону номеров и пару раз съездить в Лондон с другого конца страны, где я живу», – сказал временный чемпион UFC Том Аспиналл.

Напомним, что Том Аспиналл принял бой с Сергеем Павловичем на 18-дневном уведомлении. На UFC 295 он нокаутировал соперника на второй минуте поединка.

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