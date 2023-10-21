Шара Буллет хочет вернуться в октагон в декабре на турнире UFC в Шанхае
Шара Буллет хочет провести следующий бой в декабре в Шанхае.
«Меня завели в специальную комнату, устроили встречу с Даной Уайтом. Я его сразу попросил бонус, ха-ха-ха.
И попросил бой как можно быстрее, потому что мои фанаты очень долго ждали, я простаивал почти год.
Знаю, что в начале декабря в Шанхае будет турнир. Буду рад выступить для своих фанатов в Китае. Надеюсь, впереди новые искры и новые нокауты», – сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов.
Напомним, турнир UFC Fight Night пройдет в Шанхае (Китай) 9 декабря.
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