Шара Буллет хочет вернуться в октагон в декабре на турнире UFC в Шанхае

Теги UFC Дана Уайт MMA средний вес (MMA) Шарабутдин Магомедов UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Шара Буллет хочет провести следующий бой в декабре в Шанхае.

«Меня завели в специальную комнату, устроили встречу с Даной Уайтом. Я его сразу попросил бонус, ха-ха-ха.

И попросил бой как можно быстрее, потому что мои фанаты очень долго ждали, я простаивал почти год.

Знаю, что в начале декабря в Шанхае будет турнир. Буду рад выступить для своих фанатов в Китае. Надеюсь, впереди новые искры и новые нокауты», – сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов.

Напомним, турнир UFC Fight Night пройдет в Шанхае (Китай) 9 декабря.

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3 комментария

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Drob003
Я не согласен, что Шара провёл шикарный бой. Он отлично работал хайкиками и лоукиками, отлично работал в партере на спине, но виден ограниченный арсенал приёмов. В частности не понравилось, как Бразилец легко проходил в ноги и не понравилось как Шара защищался в стойке. Могло прилететь и не слабо. В целом доволен боем, виден потенциал для роста
+8
0
+8
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Кирилл Конопельченко
Шикарный бой выдал
+4
0
+4
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Мадина Уйгурова
Ну почему бы и нет, если медицинского отстранения долгого не будет
+1
-1
0
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