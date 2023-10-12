Топурия обратился к Волкановски: «Забери титул у Махачева, чтобы я тебя нокаутировал и стал двойным чемпионом»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Илия Топурия пожелал Алексу Волкановски победы над Исламом Махачевым.

«Алекс, желаю удачи. Забери титул у Махачева, и я стану двойным чемпионом, когда нокаутирую тебя!» – написал в соцсетях Илия Топурия.

Напомним, Волкановски должен был драться с Топурией за титул в полулегком весе в январе 2024 года, но Алекс принял на коротком уведомлении реванш с Исламом Махачевым.

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1 комментарий

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АланСмити
Объясните Кети, что он в любом случае не сможет забрать сразу два пояса, хотя большие сомнения, что он один пояс сможет забрать. Разве что Волк сильно сдавать начнет, уже не молод.
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