Топурия обратился к Волкановски: «Забери титул у Махачева, чтобы я тебя нокаутировал и стал двойным чемпионом»

Илия Топурия пожелал Алексу Волкановски победы над Исламом Махачевым.

« , желаю удачи. Забери титул у Махачева, и я стану двойным чемпионом, когда нокаутирую тебя!» – написал в соцсетях .

Напомним, Волкановски должен был драться с Топурией за титул в полулегком весе в январе 2024 года, но Алекс принял на коротком уведомлении реванш с .

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