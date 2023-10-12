Топурия обратился к Волкановски: «Забери титул у Махачева, чтобы я тебя нокаутировал и стал двойным чемпионом»
Илия Топурия пожелал Алексу Волкановски победы над Исламом Махачевым.
«Алекс, желаю удачи. Забери титул у Махачева, и я стану двойным чемпионом, когда нокаутирую тебя!» – написал в соцсетях Илия Топурия.
Напомним, Волкановски должен был драться с Топурией за титул в полулегком весе в январе 2024 года, но Алекс принял на коротком уведомлении реванш с Исламом Махачевым.
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