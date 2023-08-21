Александр Волкановски: «Я не буду драться со Стерлингом. Он мог занять место Топурии, если бы победил»

Теги UFC MMA Александр Волкановски Алджамейн Стерлинг Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Александр Волкановски исключил возможность поединка с Алджамейном Стерлингом.

«Что теперь будет делать Стерлинг? Он явно захочет провести реванш. Это будет большой бой.

Бой со мной? Нет, этого не будет. Если бы он победил, то мог бы бросить мне вызов и занять место Илии Топурии, но этого не случилось», – заявил чемпион UFC в полушелком весе Александр Волкановски.

Напомним, что Стерлинг проиграл Шону О’Мэлли техническим нокаутом во втором раунде.

Топурия – Волкановски: «И где ты бегаешь?»

Стерлинг – о решении судьи остановить бой: «Это было странно. Я был в сознании, двигался, пытался уклоняться»

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2 комментария

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oka79410
это был бы самый легкий в карьере алекса
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Люблю Марго Робби
Ответ oka79410
это был бы самый легкий в карьере алекса
С чипушурией у него тоже не будет никаких проблем
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