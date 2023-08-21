Александр Волкановски: «Я не буду драться со Стерлингом. Он мог занять место Топурии, если бы победил»

Александр Волкановски исключил возможность поединка с Алджамейном Стерлингом.

«Что теперь будет делать Стерлинг? Он явно захочет провести реванш. Это будет большой бой.

Бой со мной? Нет, этого не будет. Если бы он победил, то мог бы бросить мне вызов и занять место Илии Топурии, но этого не случилось», – заявил чемпион UFC в полушелком весе Александр Волкановски.

Напомним, что Стерлинг проиграл Шону О’Мэлли техническим нокаутом во втором раунде.

Топурия – Волкановски: «И где ты бегаешь?»

Стерлинг – о решении судьи остановить бой: «Это было странно. Я был в сознании, двигался, пытался уклоняться»