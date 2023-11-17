Bellator 301: Амосов против Джексона, Шаблий – Фрейре
В ночь на 18 ноября в Чикаго, штат Иллинойс, состоится турнир Bellator 301, в главном событии которого пройдет титульный поединок в полусреднем весе между Ярославом Амосовым и Джейсоном Джексоном.
Бои основного карда:
Ярослав Амосов – Джейсон Джексон;
Серхио Петтис – Пэтчи Микс;
Дэнни Сабателло – Рауфеон Стотс;
Эй Джей Макки – Сидни Аутлоу;
Патрики Фрейре – Александр Шаблий.
Начало турнира запланировано на 01:00 по московскому времени. Главный кард стартует в 05:00.
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