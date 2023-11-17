Bellator 301: Амосов против Джексона, Шаблий – Фрейре

Теги MMA Bellator Ярослав Амосов Патрики Фрейре Александр Шаблий Серхио Петтис Bellator 301 Бокс/MMA/UFC

В ночь на 18 ноября в Чикаго, штат Иллинойс, состоится турнир Bellator 301, в главном событии которого пройдет титульный поединок в полусреднем весе между Ярославом Амосовым и Джейсоном Джексоном.

Бои основного карда:

Ярослав Амосов – Джейсон Джексон;

Серхио Петтис – Пэтчи Микс;

Дэнни Сабателло – Рауфеон Стотс;

Эй Джей Макки – Сидни Аутлоу;

Патрики Фрейре – Александр Шаблий.

Начало турнира запланировано на 01:00 по московскому времени. Главный кард стартует в 05:00.

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