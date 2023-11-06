Александр Шаблий: «Американские тренеры учат русский язык, чтобы подсказывать нашим бойцам»

Теги MMA Bellator Александр Шаблий Бокс/MMA/UFC

Александр Шаблий рассказал о сложностях в изучении английского языка.

«С первого своего боя в Bellator я провожу лагерь в American Top Team. Язык сложно выучить, потому что я нахожусь в среде, где очень много русскоговорящих. Естественно я занимаюсь английским, но практиковать его здесь очень тяжело. Надо отдать должное нашим тренерам, которые учат русский язык, чтобы давать нам подсказки, ведь ребят из России очень много, но не у всех есть время заниматься.

Тренеры адаптируются к этому и подсказывают на русском. У тренера, который летает со мной на бои, есть в заметках словарь, где записаны слова спортивной тематики, которые нужны во время работы с переводом на русский. Они молодцы, относятся к этому как к своей работе», – признался боец Bellator Александр Шаблий.

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3 комментария

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Andreir888
Это называется профессиональное, ответственное отношение к своей работе!
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Вася Енотов
Учат, чтобы подсказывать?) Он серьезно? На практике скорее всего просто записали в блокнотик пару подсказок, как звучат некотоорые слова. Что абсолютно логично . Как ещё коммуницировать с бойцом, если он не понимает твой разговорный язык?
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RS919
Что там учить. Всё объяснить тремя словами 😏
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