Александр Шаблий: «Американские тренеры учат русский язык, чтобы подсказывать нашим бойцам»

Александр Шаблий рассказал о сложностях в изучении английского языка.

«С первого своего боя в Bellator я провожу лагерь в American Top Team. Язык сложно выучить, потому что я нахожусь в среде, где очень много русскоговорящих. Естественно я занимаюсь английским, но практиковать его здесь очень тяжело. Надо отдать должное нашим тренерам, которые учат русский язык, чтобы давать нам подсказки, ведь ребят из России очень много, но не у всех есть время заниматься.

Тренеры адаптируются к этому и подсказывают на русском. У тренера, который летает со мной на бои, есть в заметках словарь, где записаны слова спортивной тематики, которые нужны во время работы с переводом на русский. Они молодцы, относятся к этому как к своей работе», – признался боец Bellator Александр Шаблий.

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