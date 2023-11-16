Взвешивание Bellator 301: Шаблий тяжелее Фрейре и другие бои

В Чикаго (Иллинойс) в ночь на 18 ноября состоится турнир Bellator 301, в главном событии которого пройдет бой титульный бой в полусреднем весе между и Джейсоном Джексоном.

Ранее в главном карде пройдет полуфинальный поединок Гран-при легковесов между и .

За сутки до турнира состоялась процедура взвешивания:

Ярослав Амосов (76,93 кг) против Джейсона Джексона (76,93 кг);

Серхио Петтис (61,23 кг) против Пэтчи Микса (61,23 кг);

Дэнни Сабателло (61,6 кг) против Рауфеона Стотса (61,6 кг);

Эй Джей Макки (70,58 кг) против Сидни Аутлоу (70,76 кг);

Патрики Фрейре (70,03 кг) против Александр Шаблий (70,31 кг).

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