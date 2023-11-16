Взвешивание Bellator 301: Шаблий тяжелее Фрейре и другие бои

Теги MMA Bellator Ярослав Амосов Патрики Фрейре Александр Шаблий Эй Джей Макки Серхио Петтис Bellator 301 Бокс/MMA/UFC

В Чикаго (Иллинойс) в ночь на 18 ноября состоится турнир Bellator 301, в главном событии которого пройдет бой титульный бой в полусреднем весе между Ярославом Амосовым и Джейсоном Джексоном.

Ранее в главном карде пройдет полуфинальный поединок Гран-при легковесов между Александром Шаблием и Патрики Фрейре.

За сутки до турнира состоялась процедура взвешивания:

  • Ярослав Амосов (76,93 кг) против Джейсона Джексона (76,93 кг);
  • Серхио Петтис (61,23 кг) против Пэтчи Микса (61,23 кг);
  • Дэнни Сабателло (61,6 кг) против Рауфеона Стотса (61,6 кг);
  • Эй Джей Макки (70,58 кг) против Сидни Аутлоу (70,76 кг);
  • Патрики Фрейре (70,03 кг) против Александр Шаблий (70,31 кг).

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1 комментарий

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Андрей Макаров
Кард пушка
Петтис против Микса огненный бой намечается
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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