Гаджиев – о возможном бое Нурмагомедова и Шаблия: «В легком весе Bellator наблюдается доминирование россиян»

Камил Гаджиев заявил о доминировании российских легковесов в Bellator.

«Я считаю, что в в этом весе в принципе наблюдается доминирование россиян. В первую очередь, это .

Есть еще хороший российский боец Александр Шаблий. Я не знаю, как устроена сетка Гран-при, но не удивлюсь, если они окажутся в финале», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Отметим, что Нурмагомедов уже вышел в финал Гран-при, где подерется с победителем боя – .

Абдель-Азиз – об Усмане Нурмагомедове: «Он уже обошел Оливейру в топе величайших легковесов»

Камил Гаджиев: «Хотелось бы видеть Усмана Нурмагомедова в UFC»