Гаджиев – о возможном бое Нурмагомедова и Шаблия: «В легком весе Bellator наблюдается доминирование россиян»
Камил Гаджиев заявил о доминировании российских легковесов в Bellator.
«Я считаю, что в Bellator в этом весе в принципе наблюдается доминирование россиян. В первую очередь, это Усман Нурмагомедов.
Есть еще хороший российский боец Александр Шаблий. Я не знаю, как устроена сетка Гран-при, но не удивлюсь, если они окажутся в финале», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.
Отметим, что Нурмагомедов уже вышел в финал Гран-при, где подерется с победителем боя Патрики Фрейре – Александр Шаблий.
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