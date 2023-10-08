Гаджиев – о возможном бое Нурмагомедова и Шаблия: «В легком весе Bellator наблюдается доминирование россиян»

Теги легкий вес (MMA) Bellator Камил Гаджиев Патрики Фрейре Усман Нурмагомедов Александр Шаблий Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев заявил о доминировании российских легковесов в Bellator.

«Я считаю, что в Bellator в этом весе в принципе наблюдается доминирование россиян. В первую очередь, это Усман Нурмагомедов.

Есть еще хороший российский боец Александр Шаблий. Я не знаю, как устроена сетка Гран-при, но не удивлюсь, если они окажутся в финале», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Отметим, что Нурмагомедов уже вышел в финал Гран-при, где подерется с победителем боя Патрики ФрейреАлександр Шаблий.

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