Александр Усик: «Поверю в бой с Фьюри только тогда, когда услышу звук гонга»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Александр Усик высказался о поединке с Тайсоном Фьюри.

Изначально планировалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится 23 декабря, но команда Фьюри заявила о переносе поединка. Он может пройти в феврале-2024.

«Не уверен на 100%, что поединок состоится. Поверю только тогда, когда выйду на ринг. Когда буду стоять в одном углу, а Фьюри – в противоположном. Когда между нами будет только рефери в белой рубашке, а я услышу звук гонга – вот тогда я наконец пойму, что игра началась», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик.

Так бой Усика и Фьюри состоится?

Усик – о поединке с Фьюри: «Я бы очень хотел, чтобы бой состоялся в феврале»

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