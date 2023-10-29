Усик – о бое с Фьюри: «Давайте проведем бой в Саудовской Аравии. Поехали»

Александр Усик готов провести бой с Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии.

«Послушайте, это длится уже давно. Мы должны были драться в апреле на «Уэмбли». Этого так и не произошло. Давайте проведем бой здесь [в Саудовской Аравии].

Его превосходительство Турки Аль-Шейх собирается устроить бой за неоспоримый титул чемпиона мира в тяжелом весе. Вперед, мой брат, вперед. Поехали», – сказал чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Александр Усик.

Бой между Усиком и должен состояться 23 декабря.

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Фьюри за два месяца подерется и с Нганну, и с Усиком. Нормально ли это и что может пойти не так?