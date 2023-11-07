Стрикленд – о бое с Дю Плесси: «Не хотел драться в январе, но меня попросили помочь дамам сделать их работу»

Теги UFC MMA Ракель Пеннингтон Шон Стрикленд UFC 297 Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд пошутил после анонса поединка с Дрикусом дю Плесси.

«Ну что же, Канада, пора подарить вам немного свободы слова. Не хотел драться в Канаде в январе, но меня попросили помочь паре дам сделать их работу. И после этого меня называют сексистом», – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.

Напомним, в ночь на 21 января в Торонто (Канада) состоится турнир UFC 297. В соглавном бою турнира пройдет поединок за вакантный титул в легчайшем весе между Ракель Пеннингтон и Майрой Буэно Силвой.

Официально: Шон Стрикленд подерется с Дрикусом дю Плесси на UFC 297

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1 комментарий

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Bullet91
ахах хорош))
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+5
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