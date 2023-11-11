Хамзат Чимаев: «Все говорят, что Усман вышел на замену, но я тоже взял бой на коротком уведомлении»

Хамзат Чимаев высказался о поединке с Камару Усманом.

«Все говорят, что вышел на замену, но я тоже взял бой на коротком уведомлении. Я не готовился к Усману. Мы работали над ударной техникой, отрабатывали удары руками и ногами. Думали, что соперник вообще бороться не будет. Смена соперника – это очень сложно», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.

Бой между Чимаевым и Усманом состоялся на UFC 294 в Абу-Даби. Хамзат победил решением большинства судей.

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