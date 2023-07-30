Спенс – о проигрыше Кроуфорду: «Сегодня победил лучший, ощутил силу Теренса»

Эррол Спенс признал поражение в бою с Теренсом Кроуфордом.

«Да, думаю, это мой последний бой в весе до 67 кг. Надеюсь, следующий бой будет в весе до 70 кг. Это была неудачная ночь.

Сегодня победил лучший, и я не собираюсь оправдываться. Он сделал свое дело. Я не успевал. Я не воспользовался парой моментов. Его тайминг был намного лучше.

Я чувствовал себя немного не в своей тарелке в плане физики, но, как правило, я с этим справлялся ранее. Думал, что будет как и в прошлые разы, но в этот раз не смог.

Я почувствовал его силу, наверное, в первом или втором раунде. Он сильный парень, но все в топе сильны. Думаю, что проиграл из-за плохого тайминга, он ловил меня», – сказал боксер-полусредневес .

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