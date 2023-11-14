Опубликован официальный трейлер UFC 296: Эдвардс – Ковингтон, Пантожа – Ройвалл

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Леон Эдвардс Алешандре Пантожа Эдвардс - Ковингтон Бокс/MMA/UFC

Опубликован официальный трейлер боя Эдвардса и Ковингтона.

В ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (Невада) состоится заключительный в 2023 году турнир UFC 296.

В главном событии пройдет поединок за титул в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном. В соглавном бою за пояс в наилегчайшем весе подерутся Алешандре Пантожа и Брэндон Ройвалл.

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1 комментарий

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Мадина Уйгурова
Любитель Трампа должен побороть Эдвардса, и будем ждать Махачев - Ковингтон
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