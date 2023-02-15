Патрики Фрейре: «Я бы назвал себя, Усмана Нурмагомедова и Мансура Барнауи фаворитами Гран-при Bellator»

Теги MMA легкий вес (MMA) Bellator Патрики Фрейре Усман Нурмагомедов Александр Шаблий Тимур Мусаев Бокс/MMA/UFC

Бразильский боец Патрики Фрейре поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Bellator в легком весе.

«Это будет один из лучших турниров в легком весе, легких боев нет. Я бы назвал себя, Усмана Нурмагомедова и Мансура Барнауи фаворитами турнира.

Единственный бой, в котором трудно выбрать победителя – Александр Шаблий против Тофика Мусаева. Это будет настоящий фейерверк. Без сомнения, лучший бой на стадии 1/4 финала», – считает Фрейре.

Чемпион дивизиона Усман Нурмагомедов в четвертьфинале Гран-при встретится с Бенсоном Хендерсоном. Бой состоится на турнире Bellator 292 в Сан-Хосе (Калифорния) 10 марта.

Bellator опубликовал список участников Гран-при в легком весе. Кроме Нурмагомедова в турнире примет участие Александр Шаблий

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