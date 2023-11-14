Аспиналл – о травме перед боем с Павловичем: «Я принял бой, но не мог двигаться»

Том Аспиналл рассказал о полученной перед боем с Павловичем травме спины.

«Я просто хотел провести хотя бы один хороший спарринг перед вылетом в США. Это случилось в четвертом раунде.

Никогда раньше не испытывал ничего подобного. Я просто почувствовал сумасшедший спазм в спине, ее как будто свело.

С того момента тренироваться практически было невозможно. Бой принят, весь мир об этом знает, но я не мог двигаться.

Мы получили почти самый наихудший сценарий: отсутствие тренировочного лагеря и небольшой период подготовки, когда я не мог делать большинство вещей», – сказал временный чемпион в тяжелом весе Том Аспиналл.

Аспиналл – о реванше с Павловичем: «Это произойдет. Поверьте мне – он нокаутирует всех, с кем будет драться в дивизионе»

Мухаммад Мокаев: «Тем, кто называет меня русофобом, стоит знать, что Том Аспиналл и его отец тренировали меня с 12 лет»