Аспиналл – о травме перед боем с Павловичем: «Я принял бой, но не мог двигаться»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Том Аспиналл рассказал о полученной перед боем с Павловичем травме спины.

«Я просто хотел провести хотя бы один хороший спарринг перед вылетом в США. Это случилось в четвертом раунде.

Никогда раньше не испытывал ничего подобного. Я просто почувствовал сумасшедший спазм в спине, ее как будто свело.

С того момента тренироваться практически было невозможно. Бой принят, весь мир об этом знает, но я не мог двигаться.

Мы получили почти самый наихудший сценарий: отсутствие тренировочного лагеря и небольшой период подготовки, когда я не мог делать большинство вещей», – сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

Аспиналл – о реванше с Павловичем: «Это произойдет. Поверьте мне – он нокаутирует всех, с кем будет драться в дивизионе»

Мухаммад Мокаев: «Тем, кто называет меня русофобом, стоит знать, что Том Аспиналл и его отец тренировали меня с 12 лет»

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8 комментариев

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DrDro
Такими темпами скоро выяснится, что Тома на арену в коляске инвалидной подвезли.
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Евгений Цыбульников
Похоже, Том долго будет править в дивизионе, судя вот по всем этим вещам. Конечно, как только старики разберутся между собой.
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Чел во влоге ЮФС тренировался, кому он заливает?))
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⚽️Juve⚽️
Парень оказывается парализованный отдубасил Павловича . Какой же Том крутой , или для чего эта информация ?
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Максим Дружинин
Ответ umahanov87
Господи, какие же наивные выводы по одному короткому бою. И такими заполнены все ветки спортивных ресурсов. Три дня назад он был никем, а теперь он гуру. Он так смотрелся на фоне Павловича. Что будет в следующем бою, никто не знает.
Ну да, парень за 7 боев в UFC снес всех , один Орловский только смог до 2 раунда дотянуть, какойто мешок из английской пивнухи, там же в каждый 2й тяж такой рекорд имеет. Мальчик распиаренный. Смотри лучьше фигурное катание и там коментируй кому какие таблетки кто подсыпал)
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