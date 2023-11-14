Аспиналл – о травме перед боем с Павловичем: «Я принял бой, но не мог двигаться»
Том Аспиналл рассказал о полученной перед боем с Павловичем травме спины.
«Я просто хотел провести хотя бы один хороший спарринг перед вылетом в США. Это случилось в четвертом раунде.
Никогда раньше не испытывал ничего подобного. Я просто почувствовал сумасшедший спазм в спине, ее как будто свело.
С того момента тренироваться практически было невозможно. Бой принят, весь мир об этом знает, но я не мог двигаться.
Мы получили почти самый наихудший сценарий: отсутствие тренировочного лагеря и небольшой период подготовки, когда я не мог делать большинство вещей», – сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.
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