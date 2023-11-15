Камил Гаджиев: «Аура Павловича рухнула»

Камил Гаджиев высказался о поражении Сергея Павловича в бою с Томом Аспиналлом.

«Аура Павловича уже рухнула. Да, он по-прежнему бьет и может, но уже не производит такого впечатления. Сергею нужно снова убедительно побеждать, тогда этот ареол вернется.

Сейчас его точно нет, потому что не стал делать, что ждали многие – переводить в партер. Он просто вышел на равных и морально передавил», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Страшное поражение Павловича нокаутом – на глазах Трампа. Русский десантник не стал чемпионом UFC

Кхм, ну и что теперь делать Павловичу?