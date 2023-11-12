Павлович – о поражении от Аспиналла: «Я не получил урон здоровью. Хочу реванш»

Сергей Павлович хочет провести реванш с Томом Аспиналлом.

«Хочу реванш. Может, не сразу, но моя цель – взять реванш против Тома. Я молод, со мной все в порядке. Я не получил урон здоровью. Том оказался быстрее, мне не повезло пробить его сразу, а он оказался точнее. Решил один удар.

Скоро вернусь в клетку, хочу быть активным и выступать, чтобы снова иметь шанс подраться за пояс. Это моя цель и мы к ней приедем», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

На UFC 295 Павлович проиграл нокаутом в первом раунде. Это его второе поражение в промоушене.

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Кхм, ну и что теперь делать Павловичу?