Павлович – о поражении от Аспиналла: «Я не получил урон здоровью. Хочу реванш»

Теги UFC MMA Сергей Павлович Том Аспиналл UFC 295 Павлович - Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович хочет провести реванш с Томом Аспиналлом.

«Хочу реванш. Может, не сразу, но моя цель – взять реванш против Тома. Я молод, со мной все в порядке. Я не получил урон здоровью. Том оказался быстрее, мне не повезло пробить его сразу, а он оказался точнее. Решил один удар.

Скоро вернусь в клетку, хочу быть активным и выступать, чтобы снова иметь шанс подраться за пояс. Это моя цель и мы к ней приедем», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

На UFC 295 Павлович проиграл Тому Аспиналлу нокаутом в первом раунде. Это его второе поражение в промоушене.

Страшное поражение Павловича нокаутом – на глазах Трампа. Русский десантник не стал чемпионом UFC

Кхм, ну и что теперь делать Павловичу?

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Прокофьев
Так может пора начинать думать а не рубить со старта без разведки? Это был вопрос времени, что не умаляет талантов ростовчанина, он безусловно мощный парень с ударом от двух длиннющих рук но соперник тоже может быть точным ударником со школой бокса и успеть вырубить до того как получит критический урон, как и случилось с англичанином.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Konstantin PaZITIFFF
Да ладно вам на Павловича гнать. Это тяжёлый вес, 1 удар может решить все. Попади тем самым ударом Сергей посильнее, возможно Том бы упал и мы увидели все наоборот.

Но Том крут. Против него любому будет сложно.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вася Енотов
Всё-таки Сергей побеждает, когда врывается и сносит быстро в первом раунде. Когда он пытается вести себя иначе, получается вот так. Думаю стоит рассмотреть опыт Нганну, который на схожем стиле обломался на Миочиче, потом провел ужаснейший бой с Льисом и после смог одолеть Гана, в весьма техничном ключе, с очень грамотным планом на бой. Это очевидный прогресс Реванш на тех же кондициях мало что изменит. Аспиналл уникум, с крепкой башкой, отличной техникой и высокой скоростью. К тому же заканчивает бои ещё раньше Павловича.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Агеев
Ответ Вася Енотов
Всё-таки Сергей побеждает, когда врывается и сносит быстро в первом раунде. Когда он пытается вести себя иначе, получается вот так. Думаю стоит рассмотреть опыт Нганну, который на схожем стиле обломался на Миочиче, потом провел ужаснейший бой с Льисом и после смог одолеть Гана, в весьма техничном ключе, с очень грамотным планом на бой. Это очевидный прогресс Реванш на тех же кондициях мало что изменит. Аспиналл уникум, с крепкой башкой, отличной техникой и высокой скоростью. К тому же заканчивает бои ещё раньше Павловича.
В смысле иначе пытался себя вести? ) Минута боя всего прошла, Павлович вполне себе пытался атаковать. У него времени не было банально, чтобы вести себя иначе. Или ему нужно бежать в первые 10 секунд пытаться вырубить соперника?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
j30
Ответ Вася Енотов
Всё-таки Сергей побеждает, когда врывается и сносит быстро в первом раунде. Когда он пытается вести себя иначе, получается вот так. Думаю стоит рассмотреть опыт Нганну, который на схожем стиле обломался на Миочиче, потом провел ужаснейший бой с Льисом и после смог одолеть Гана, в весьма техничном ключе, с очень грамотным планом на бой. Это очевидный прогресс Реванш на тех же кондициях мало что изменит. Аспиналл уникум, с крепкой башкой, отличной техникой и высокой скоростью. К тому же заканчивает бои ещё раньше Павловича.
нганну вот так наглухо не вырубали .
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Наверное, Ган дальше
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zakir Zakir
Ответ UseR
Зачем он Гану? Ган сейчас с ним никак драться не будет
ган как раз с аспиналом будет, не верю я что джонс будет с кем-то помимо миочича драться
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BurBon
Ответ UseR
Зачем он Гану? Ган сейчас с ним никак драться не будет
Он уже публично сливается от боя с Ганом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
UseR
Оказалось что нужно всего дишь уметь делать маятник, чтоб обезоружить Серёгу
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Борис _____
По большому счёту, не случилось ничего страшного. По-настоящему топовых тяжей в UFC ровно шесть (дедов не считаем, они друг с другом подерутся на заднем дворе пенсионного фонда и покинут этот спортивный мир): Аспиналл, Павлович, Волков, Алмейда, Ган, Блейдс. Они все друг с другом ещё встретятся не по одному разу, поэтому шансы будут. Серёге надо возвращаться, бить любого из упомянутого топа и идти дальше.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladimir Aleksenko
Удачи Серёге! Будем болеть и поддерживать. Уверен у него всё получится и многие великие спортсмены знали горечь поражения.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BurBon
В этом дивизионе дратся не кому, реванш англа с Волковым или Павловичем это вопрос времени. Против Волкова с полноценным лагерем, ему точно бы легко не было.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мяти
Ответ BurBon
Он уже публично сливается от боя с Ганом.
О, приветики котлетики🖐. Аспинал из Нью Йорка привет передавал тебе. Он там чемпионом стал, пставляешь? Дууаа. В Нью Йорке, слышишь)) не в Лондоне. Не перепутай.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
seagal
Ответ Вася Енотов
Всё-таки Сергей побеждает, когда врывается и сносит быстро в первом раунде. Когда он пытается вести себя иначе, получается вот так. Думаю стоит рассмотреть опыт Нганну, который на схожем стиле обломался на Миочиче, потом провел ужаснейший бой с Льисом и после смог одолеть Гана, в весьма техничном ключе, с очень грамотным планом на бой. Это очевидный прогресс Реванш на тех же кондициях мало что изменит. Аспиналл уникум, с крепкой башкой, отличной техникой и высокой скоростью. К тому же заканчивает бои ещё раньше Павловича.
А его что в конце пятого раунда вырубили ? через минуту в первом , как он обычно всех вырубал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий