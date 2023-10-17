Диллон Дэнис написал, что «рулит Лондоном», Мокаев ему ответил: «Ты даже на улицу без охраны выйти не можешь, куда тебе рулить?»

Мухаммад Мокаев подколол Диллона Дэниса в соцсетях.

«Я рулю Лондоном. ##### [к черту] «Арсенал», – написал в соцсетях экс-боец Bellator Диллон Дэнис.

В комментариях под записью Дэнису ответил британский боец наилегчайшего веса UFC : «Ты даже на улицу без охраны выйти не можешь, куда тебе рулить Лондоном?».

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