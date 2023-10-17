Диллон Дэнис написал, что «рулит Лондоном», Мокаев ему ответил: «Ты даже на улицу без охраны выйти не можешь, куда тебе рулить?»

Теги UFC MMA Диллон Дэнис Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Мухаммад Мокаев подколол Диллона Дэниса в соцсетях.

«Я рулю Лондоном. ##### [к черту] «Арсенал», – написал в соцсетях экс-боец Bellator Диллон Дэнис.

В комментариях под записью Дэнису ответил британский боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев: «Ты даже на улицу без охраны выйти не можешь, куда тебе рулить Лондоном?».

Блогер Логан Пол избил друга Конора в боксе – бой закончился массовой дракой

Диллон Дэнис устроил массовую потасовку в концовке боя с Логаном Полом

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Подкат Пенальтьевич
Таксист наверное
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мяти
Ехэээй баллья
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий