Диллон Дэнис написал, что «рулит Лондоном», Мокаев ему ответил: «Ты даже на улицу без охраны выйти не можешь, куда тебе рулить?»
Мухаммад Мокаев подколол Диллона Дэниса в соцсетях.
«Я рулю Лондоном. ##### [к черту] «Арсенал», – написал в соцсетях экс-боец Bellator Диллон Дэнис.
В комментариях под записью Дэнису ответил британский боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев: «Ты даже на улицу без охраны выйти не можешь, куда тебе рулить Лондоном?».
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