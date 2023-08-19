Диллон Дэнис: «Конор – это Мохаммед Али в борьбе»

Теги Мохаммед Али UFC MMA Конор Макгрегор бокс Диллон Дэнис Бокс/MMA/UFC

Боец MMA Диллон Дэнис прокомментировал слухи о возможном поединке Конора и KSI.

«Бой Конора и KSI на голых кулаках? Я думаю, что это просто глупо. Конор – это Мохаммед Али в борьбе. Парни будут драться, потому что они разорены. Им нужны деньги. Конор – GOAT борьбы, и я не думаю, что он бы просто так пошел на это», – заявил боец MMA Диллон Дэнис.

Отметим, что Дэнис 14 октября проведет боксерский поединок против Логана Пола.

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4 комментария

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Подкат Пенальтьевич
Подозреваю что перевод неточный. Конор и "борьба" какая связь?
+3
-2
+1
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xmthc6zby7
Сайтиев, Карелин, Медведь, Михаин Лопес Нуньес, Садулаев вышли из чата)
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