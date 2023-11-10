Аспиналл – о бое с Павловичем на коротком уведомлении: «Хотел бы лучше подготовиться, но я бы точно не победил, сидя дома на диване»

Том Аспиналл заявил, что верит в победу над Сергеем Павловичем.

«Я очень уверен в себе. Не поехал бы на другой конец света и не подписал бы контракт, если бы не верил в себя.

Хотел бы больше времени на подготовку, очевидно. Но одно знаю точно – я бы не выиграл этот бой, сидя на диване у себя в Англии.

Так что я выйду в клетку. Я очень опасен, в тяжелом весе все может решить один удар. А я его не донесу, если буду сидеть на диване», – сказал Том Аспиналл.

Аспиналл заявил, что боится Павловича: «Страх наделяет меня суперсилой. Я как медоед, который опасен, когда напуган»

Сергей Павлович: «Спасибо Аспиналлу, что он меня так хорошо оценил. Том – очень опасный парень»