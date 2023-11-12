Стрикленд – Шевченко: «Женские MMA – смех. Ты работаешь только потому, что знаешь, когда нужно надеть каблуки, а когда – снять одежду»

Теги UFC MMA Валентина Шевченко Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд назвал смехом женские MMA.

«Валентина [Шевченко], ты проиграла девушке, которая тянет только на работу в охране. А дерешься так, будто училась наносить удары по видео на ютубе.

Женские MMA – просто смех. Все равно, что смотреть, как дети дерутся – весело, но мы понимаем, что это мусор. Ты работаешь только потому, что знаешь, когда нужно надеть каблуки, а когда – снять одежду», – заявил чемпион UFC Шон Стрикленд.

Стрикленд – о бое с Дю Плесси: «Не хотел драться в январе, но меня попросили помочь дамам сделать их работу»

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17 комментариев

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DiffusedLight
Ответ HK Traktor
Женщины конечно имеют право на все, но мне не нравятся их бои и их футбол и хоккей. В UFC их запихивают только в угоду времени. Сделайте женский кард и пусть любители извращений смотрят это отдельно.
Ppv никто не купит, а кормить их просто так Дана не будет
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azimkhodjaev@icloud.com
Просто урыл
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Proper Chels
Ответ Мадина Уйгурова
А где тут оскорбления? Женские бои это действительно ужасно, при этом я болею за Дудакову в её боях, но я считаю, что лучше бы она плаванием занималась. Женщина создана не для мордобоя.
Про каблуки и снять одежду - это не оскорбление?
Ну тебе не нравятся женские бои, а Валентина профессиональный боец, как ее сестра и мама, занимаются своим делом. Зачем их оскорблять за это?
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Proper Chels
Ответ Мадина Уйгурова
Я девушка и я согласна с Шоном.
Нравится, когда тебя оскорбляют что ли?
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<~Inter~>
То ли дело бой Алмейда-Льюис
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Мадина Уйгурова
Ответ Proper Chels
Нравится, когда тебя оскорбляют что ли?
А где тут оскорбления? Женские бои это действительно ужасно, при этом я болею за Дудакову в её боях, но я считаю, что лучше бы она плаванием занималась. Женщина создана не для мордобоя.
+3
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Tpy6kaMerlina
Большинство женских боев действительно лучше бы не видеть, собственно, поэтому я их и не смотрю. В чём проблема? Можно просто не смотреть то, что тебе не нравится. Вроде как Стрикленда никто не пристегивает наручниками к телевизору во время женских драк. Хотя возможно мы чего-то не знаем, кек.
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Ответ k9xjcbp5ym
Это наш агент госдепа который стал американцем, ну и решил завоевать пояс лучшего в мире Средневеса!
Лучше в мире Средиземья
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Егор Крид58
Ответ DiffusedLight
Ppv никто не купит, а кормить их просто так Дана не будет
помнится Ронда заполняла Мельбурн арену на 60к. была очень успешна в продаже Ppv, бои Шевченко, Нуньес, Чжан, Намаюнос собирают хорошую кассу! проводят отличные бои.
у Шона лишь весёлые пресс-конференции!
когда Стрикленд собирет хоть 40к арену, можно сравнить с Рондой! а пока - он всего-то клоун чемпион
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k9xjcbp5ym
Это наш агент госдепа который стал американцем, ну и решил завоевать пояс лучшего в мире Средневеса!
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Мадина Уйгурова
Ответ Proper Chels
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Я девушка и я согласна с Шоном.
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Proper Chels
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Просто урыл
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Олег Акимов
Ну так мать Стриклэнда регулярно занималась единоборствами, его это не смущало.
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Олег Акимов
Клоун
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rude.
Зря Валюха на это подписалась)
С чего она вообще оскорбилась? Пусть глянет сколько Пейдж зарабатывала в боях, и сколько сейчас снимает с онлика.
Валя, че злая такая. Напиши Пейдж, пусть с регистрацией и продвижением аккаунта поможет.
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Andy93
Ну тут база
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HK Traktor
Женщины конечно имеют право на все, но мне не нравятся их бои и их футбол и хоккей. В UFC их запихивают только в угоду времени. Сделайте женский кард и пусть любители извращений смотрят это отдельно.
+2
-2
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