Стрикленд – Шевченко: «Женские MMA – смех. Ты работаешь только потому, что знаешь, когда нужно надеть каблуки, а когда – снять одежду»

Шон Стрикленд назвал смехом женские MMA.

«Валентина [Шевченко], ты проиграла девушке, которая тянет только на работу в охране. А дерешься так, будто училась наносить удары по видео на ютубе.

Женские MMA – просто смех. Все равно, что смотреть, как дети дерутся – весело, но мы понимаем, что это мусор. Ты работаешь только потому, что знаешь, когда нужно надеть каблуки, а когда – снять одежду», – заявил чемпион UFC Шон Стрикленд.

Стрикленд – о бое с Дю Плесси: «Не хотел драться в январе, но меня попросили помочь дамам сделать их работу»

Шевченко – Стрикленду, раскритиковавшему женские бои: «Ты просто расстроился, что девушки зарабатывают больше»