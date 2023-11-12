Стрикленд – Шевченко: «Женские MMA – смех. Ты работаешь только потому, что знаешь, когда нужно надеть каблуки, а когда – снять одежду»
Шон Стрикленд назвал смехом женские MMA.
«Валентина [Шевченко], ты проиграла девушке, которая тянет только на работу в охране. А дерешься так, будто училась наносить удары по видео на ютубе.
Женские MMA – просто смех. Все равно, что смотреть, как дети дерутся – весело, но мы понимаем, что это мусор. Ты работаешь только потому, что знаешь, когда нужно надеть каблуки, а когда – снять одежду», – заявил чемпион UFC Шон Стрикленд.
Стрикленд – о бое с Дю Плесси: «Не хотел драться в январе, но меня попросили помочь дамам сделать их работу»
Шевченко – Стрикленду, раскритиковавшему женские бои: «Ты просто расстроился, что девушки зарабатывают больше»
Ну тебе не нравятся женские бои, а Валентина профессиональный боец, как ее сестра и мама, занимаются своим делом. Зачем их оскорблять за это?
у Шона лишь весёлые пресс-конференции!
когда Стрикленд собирет хоть 40к арену, можно сравнить с Рондой! а пока - он всего-то клоун чемпион
С чего она вообще оскорбилась? Пусть глянет сколько Пейдж зарабатывала в боях, и сколько сейчас снимает с онлика.
Валя, че злая такая. Напиши Пейдж, пусть с регистрацией и продвижением аккаунта поможет.