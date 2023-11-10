Сергей Павлович: «Спасибо Аспиналлу, что он меня так хорошо оценил. Том – очень опасный парень»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Том Аспиналл UFC 295 Павлович - Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович назвал опасным соперником Тома Аспиналла.

«Спасибо Аспиналлу, что он меня так хорошо оценил. Том – очень опасный парень. Он может и побороться, и подраться. Мы его воспринимаем на все 100%, никаких поблажек.

Это будет полноценный бой. Не думаю, что это будет противостояние моей силы и его скорости. Мы оба можем и в стойке, и в партере», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

Аспиналл – о мощи Павловича: «Не собираюсь с ним мериться мужским достоинством, потому что в этом случае Сергей выиграет»

Аспиналл заявил, что боится Павловича: «Страх наделяет меня суперсилой. Я как медоед, который опасен, когда напуган»

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1 комментарий

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Костя Кот
Самый сложный бой в карьере Павловича!! удачи!
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