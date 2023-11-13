Аспиналл – о реванше с Павловичем: «Это произойдет. Поверьте мне – он нокаутирует всех, с кем будет драться в дивизионе»

Теги UFC MMA Сергей Павлович Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Том Аспиналл оценил возможность реванша с Сергеем Павловичем.

«Конечно, у нас будет реванш. Ему 31 год, мне 30, и у нас обоих есть как минимум пять лет в этом спорте.

Поверьте мне – он нокаутирует всех, с кем будет драться в дивизионе, так что мы подеремся снова», – заявил временный чемпион UFC Том Аспиналл.

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4 комментария

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tiunov
Том, а ты вообще местных экспертов читал, прежде чем такие заявления делать?
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Kubinec_
у Сереги все еще будет.
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"Iron"
Молодец парень, с уважением к Павловичу.
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