Павлович – о статусе андердога в бою с Аспиналлом: «Я вообще не смотрю на ставки. Выйдем в клетку и посмотрим»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Том Аспиналл UFC 295 Павлович - Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Сергея Павловича не интересует статус андердога в бою с Томом Аспиналлом.

«Букмекеры считают меня андердогом? Я вообще не смотрю на ставки, если честно. Это совсем другое. Выйдем в клетку и посмотрим», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

Напомним, Павлович и Аспиналл в ночь на 12 ноября подерутся за временный пояс UFC в тяжелом весе.

Сергей Павлович: «Спасибо Аспиналлу, что он меня так хорошо оценил. Том – очень опасный парень»

Аспиналл заявил, что боится Павловича: «Страх наделяет меня суперсилой. Я как медоед, который опасен, когда напуган»

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2 комментария

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Алексей Иванов
Че за бред,это в какой такой конторе Павлович андердогом идет?
+1
0
+1
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Vlad Pervukhin
Ответ Алексей Иванов
Че за бред,это в какой такой конторе Павлович андердогом идет?
На западных Аспиналл небольшой фаворит
0
0
0
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