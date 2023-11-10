Павлович – о статусе андердога в бою с Аспиналлом: «Я вообще не смотрю на ставки. Выйдем в клетку и посмотрим»

Сергея Павловича не интересует статус андердога в бою с Томом Аспиналлом.

«Букмекеры считают меня андердогом? Я вообще не смотрю на ставки, если честно. Это совсем другое. Выйдем в клетку и посмотрим», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

Напомним, Павлович и Аспиналл в ночь на 12 ноября подерутся за временный пояс UFC в тяжелом весе.

Сергей Павлович: «Спасибо Аспиналлу, что он меня так хорошо оценил. Том – очень опасный парень»

Аспиналл заявил, что боится Павловича: «Страх наделяет меня суперсилой. Я как медоед, который опасен, когда напуган»