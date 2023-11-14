Евлоев – о бое с Алленом: «Готов растерзать Арнольда, погнали!»

Теги полулегкий вес UFC MMA Мовсар Евлоев Арнольд Аллен UFC 297 Бокс/MMA/UFC

Мовсар Евлоев заявил, что растерзает Арнольда Аллена.

«Погнали! Готов растерзать Арнольда. Канада, приготовься», – написал в соцсетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев.

Напомним, поединок между Арнольдом Алленом и Мовсаром Евлоевым пройдет в главном карде UFC 297, первого номерного турнира 2024 года, который состоится в ночь на 21 января в Торонто (Канада).

Евлоев – о следующем бое: «Нравится вам или нет, но, Иншаллах, мой рекорд будет 18-0»

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2 комментария

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Раз-два
Серьёзная проверка для Евлоева. Абсолютной уверенности в его победе нет.
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