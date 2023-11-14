Евлоев – о бое с Алленом: «Готов растерзать Арнольда, погнали!»
Мовсар Евлоев заявил, что растерзает Арнольда Аллена.
«Погнали! Готов растерзать Арнольда. Канада, приготовься», – написал в соцсетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев.
Напомним, поединок между Арнольдом Алленом и Мовсаром Евлоевым пройдет в главном карде UFC 297, первого номерного турнира 2024 года, который состоится в ночь на 21 января в Торонто (Канада).
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