Мовсар Евлоев поднялся на девятую позицию в рейтинге полулегковесов UFC

Теги полулегкий вес UFC MMA Чан Сон Юнг Макс Холлоуэй Мовсар Евлоев Бокс/MMA/UFC

UFC обновил рейтинг лучших бойцов полулегкого веса.

Россиянин Мовсар Евлоев (17-0) поднялся на одну строчку и теперь занимает девятую позицию в рейтинге.

Корейский Зомби (17-8) потерял две позиции, опустившись на 10-ю строчку. На турнире UFC Fight Night 225 он проиграл Максу Холлоуэю и объявил о завершении карьеры.

Сам Холлоуэй (25-7) остался на первом месте в рейтинге.

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1 комментарий

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Romero_095
Мовсар без боев так и до пояса дойдёт 😃
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