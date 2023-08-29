Мовсар Евлоев поднялся на девятую позицию в рейтинге полулегковесов UFC
UFC обновил рейтинг лучших бойцов полулегкого веса.
Россиянин Мовсар Евлоев (17-0) поднялся на одну строчку и теперь занимает девятую позицию в рейтинге.
Корейский Зомби (17-8) потерял две позиции, опустившись на 10-ю строчку. На турнире UFC Fight Night 225 он проиграл Максу Холлоуэю и объявил о завершении карьеры.
Сам Холлоуэй (25-7) остался на первом месте в рейтинге.
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