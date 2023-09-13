Евлоев – о следующем бое: «Нравится вам или нет, но, Иншаллах, мой рекорд будет 18-0»

Теги полулегкий вес UFC MMA Мовсар Евлоев Бокс/MMA/UFC

Мовсар Евлоев заявил, что уверен в победе в следующем поединке.

«Нравится вам это или нет, но, Иншаллах, мой рекорд будет 18-0 после следующего соперника, независимо от того, кто это будет. Смиритесь с этим», – написал в соцсетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев, выигравший все 17 боев в профессиональной карьере.

В последний раз Евлоев (7-0 в UFC) дрался в мае 2023 года, победив Диего Лопеса единогласным решением судей.

Мовсар Евлоев: «Я – самый страшный кошмар Топурии. Он избегает меня»

Евлоев бросил вызов Эмметту: «Почему бы нам не подраться в Абу-Даби?»

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий