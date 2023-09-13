Евлоев – о следующем бое: «Нравится вам или нет, но, Иншаллах, мой рекорд будет 18-0»

Мовсар Евлоев заявил, что уверен в победе в следующем поединке.

«Нравится вам это или нет, но, Иншаллах, мой рекорд будет 18-0 после следующего соперника, независимо от того, кто это будет. Смиритесь с этим», – написал в соцсетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев, выигравший все 17 боев в профессиональной карьере.

В последний раз Евлоев (7-0 в UFC) дрался в мае 2023 года, победив Диего Лопеса единогласным решением судей.

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