Хабиб Нурмагомедов: «Отец был большим болельщиком «Спартака»

Теги Спартак UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов признался, что его отец болел за «Спартак».

«Отец был большим болельщиком «Спартака», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Вчера Хабиб посетил матч 15-го тура РПЛ «Спартак» – «Ростов», где ему вручили памятную футболку под номером «29-0» (рекорд Нурмагомедова в UFC – примечание Sports.ru).

Мишустин распорядился переименовать село в Дагестане в честь отца Хабиба

Мендес запрещал Хабибу спарринговать с Павловичем: «Сергей слишком большой, мне не нужны травмы»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shaldon
Харамный клуб)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tornado V
да что так налетел на Спартак
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий