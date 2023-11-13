Хабиб Нурмагомедов: «Отец был большим болельщиком «Спартака»
Хабиб Нурмагомедов признался, что его отец болел за «Спартак».
«Отец был большим болельщиком «Спартака», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Вчера Хабиб посетил матч 15-го тура РПЛ «Спартак» – «Ростов», где ему вручили памятную футболку под номером «29-0» (рекорд Нурмагомедова в UFC – примечание Sports.ru).
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