Павлович – о сравнениях с Федором и Хабибом: «Это работа экспертов. У меня другая работа»
Сергей Павлович ответил на сравнение с Федором Емельяненко и Хабибом Нурмагомедовым.
«Для меня самое главное – это пояс. Остальное пусть делают поклонники и эксперты. Они сами сравнивают, это их работа. У меня другая работа», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.
UFC 295: битвы взглядов Павлович – Аспиналл и Прохазка – Перейра
Аспиналл – о мощи Павловича: «Не собираюсь с ним мериться мужским достоинством, потому что в этом случае Сергей выиграет»
Опрос
Сергей Павлович станет временным чемпионом UFC?
2911 голосов
Комментарии