Павлович – о сравнениях с Федором и Хабибом: «Это работа экспертов. У меня другая работа»

Теги UFC MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Сергей Павлович Том Аспиналл UFC 295 Павлович - Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович ответил на сравнение с Федором Емельяненко и Хабибом Нурмагомедовым.

«Для меня самое главное – это пояс. Остальное пусть делают поклонники и эксперты. Они сами сравнивают, это их работа. У меня другая работа», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

UFC 295: битвы взглядов Павлович – Аспиналл и Прохазка – Перейра

Аспиналл – о мощи Павловича: «Не собираюсь с ним мериться мужским достоинством, потому что в этом случае Сергей выиграет»

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Сергей Павлович станет временным чемпионом UFC?
2911 голосов
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84%
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Нет
16%
Том Аспиналл

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