Павлович – о сравнениях с Федором и Хабибом: «Это работа экспертов. У меня другая работа»

Сергей Павлович ответил на сравнение с Федором Емельяненко и Хабибом Нурмагомедовым.

«Для меня самое главное – это пояс. Остальное пусть делают поклонники и эксперты. Они сами сравнивают, это их работа. У меня другая работа», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

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Аспиналл – о мощи Павловича: «Не собираюсь с ним мериться мужским достоинством, потому что в этом случае Сергей выиграет»